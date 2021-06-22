Принц Чарльз відмовився зустрічатися з сином Гаррі

У Лондоні, 1 липня, відбудеться відкриття статуї принцеси Діани – захід пристосований до 60-річчя від дня її народження. На заході збереться уся королівська родина, повідомляє РБК-Украина.

За інформацією видання The Sun., не всі члени королівської сім'ї раді візиту герцога Сассекського. Також батько Гаррі принц Чарльз не збирається зустрічатися з ним. У нього запланована поїздка до Шотландії, яку він не збирається скасовувати.

"Чарльз абсолютно ясно дав зрозуміти, що зустрічі не буде, тому що він збирається до Шотландії. Розмова між ними трьома (принцом Чарльзом і синами) не запланована" , – розповіло джерело.

Окрім того, принци Гаррі та Вільям з'являться на заході разом і навіть постараються встановити "тимчасове перемир'я" в пам'ять про матір.

По приїзду в Великобританію Гаррі чекає карантин не менше п'яти днів, він, як і минулого разу, планує зупинитися у Фрогморе в будинку своєї сестри принцеси Євгенії.