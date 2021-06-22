Збірна України заробила понад 10 мільйонів на Євро-2020

Збірна України завершила виступ на груповому етапі Євро-2020 й очікує результатів інших матчів у надії пройти в плей-офф. За три матчі українська команда заробила чималі призові, повідомляє 24 Канал.

Перемога принесла Україні 1,5 мільйона євро

Наша команда вже заробила 10,75 мільйона євро. Ідентичну суму за Євро-2020 отримали Фінляндія та Росія.

Україна отримала 9,25 мільйона євро як учасник фінальної частини Євро-2020.

На груповому етапі наша команда здобула перемогу над Північною Македонією. Ця звитяга принесла "синьо-жовтим" додаткові 1,5 мільйона євро.

За поразки Нідерландам та Австрії українська збірна не отримала нічого.

Наразі Україна зберігає математичні шанси вийти в 1/8 фіналу. Якщо команда Андрія Шевченка пройде у плей-офф, то отримає додатково ще 2 мільйони євро.

Призовий фонд Євро-2020 становить 371 мільйон євро.

Розподіл призових на Євро-2020: