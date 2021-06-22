Кабмін не планує націоналізацію заводу "Мотор Січ"

Кабмін не планує домагатися націоналізації заводу "Мотор Січ", мова йде скоріше про встановлення контролю з боку держави, повідомляє Экономическая правда.

Про це у коментарі Uaprom.info сказав віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський

"Ми не говоримо про націоналізацію. Йдеться про контроль держави над стратегічним підприємством" , - сказав міністр.

Раніше у партії "Слуга народу" говорили про підготовку законопроекту про націоналізацію підприємства.

23 березня президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про повернення "Мотор Січі" державі. Пізніше суд заарештував 100% акцій компанії, контроль над якою протягом останніх 5 років намагалися встановити китайські інвестори, пов'язані з фірмою Skyrizon Aircraft Holdings.

За словами Уруського, для встановлення контролю над підприємством держава може увійти в його капітал.

"Я думаю, що буде проведена докапіталізація "Мотор Січі", і в кінцевому підсумку контрольний пакет акцій буде у держави. Це все поки в стадії обговорення і аналізу" , - додав Уруський.

При цьому він висловив сумнів щодо участі державного концерну "Укроборонпром" в управлінні заводом, посилаючись на те, що концерн сам перебуває в стадії трансформації.