Пушилін похвалився новими російським держпослугами в ОРДЛО

На окупованій території Донецької області можна буде отримати допомогу в оформленні страхового номери індивідуального особового рахунку (СНІОР, повідомляє Деловая столица.

"З метою надання сприяння нашим жителям, які мають російське громадянство, були розроблені механізми, що дозволяють спростити процедуру отримання СНІОР і реєстрації на єдиному порталі державних послуг. Тепер можливість подачі таких заяв є у кожного" , — сказав ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін.

Довідка: СНІОР — унікальний номер індивідуального рахунку застрахованої особи в системі обов'язкового пенсійного страхування.

На індивідуальний рахунок заносяться всі дані про нараховані та сплачені роботодавцем страхові внески протягом усієї трудової діяльності громадянина, які згодом враховуються при призначенні або перерахунку пенсії.

Без такого номера не можна зареєструватися на російському порталі держпослуг.