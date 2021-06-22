На Одещині поруч із базою відпочинку стався зсув

В Одеській області у вівторок удень рятувальники розпочали пошуки можливих постраждалих на місці зсуву на березі моря, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"22 червня о 14:34 надійшло повідомлення від чергового поліції, що в Білгород-Дністровському районі на березі моря біля с. Лебедівка стався зсув, поруч із базою відпочинку. За попередньою інформацією, під ґрунтом, можливо, перебувають люди", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що стався обвал ґрунту заввишки 15 м на площі приблизно 150 кв. м.

Зазначається, що до пошукових робіт залучено рятувальників, військовослужбовців та місцевих жителів. На місці події виявлено речі відпочивальників.

Загалом до пошукових робіт залучено сім одиниць техніки та 40 осіб.