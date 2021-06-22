РНБО завтра розгляне загрозу індійського штаму коронавірусу, - Радуцький

У середу, 23 червня, може відбутися засідання Ради національної безпеки та оборони. Одне з питань порядку денного — загроза появи "індійського" штаму коронавірусу в Україні, повідомляє Деловая столица.

Про це написав глава комітету Верховної ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький у своєму Telegram-каналі.

"Завтра планується засідання РНБО, на якому одне з питань стосується саме загрози появи в Україні "індійського" штаму. Українці втомились від карантинних обмежень, але ситуація дійсно загрозлива" , — зазначив парламентар.

На думку Радуцького, треба повернути обов’язкове ПЛР-тестування на кордоні.

"17 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження. В Україні як державі «зеленої» зони, скасували норму про обов’язкове ПЛР-тестування для громадян, які в’їжджають в країну. Вважаю, що потрібно запровадити жорсткий контроль для українців, котрі повертаються не лише з Росії, Великої Британії, але й з курортних напрямків – Туреччини, Єгипту тощо" , — написав "слуга".

Також він вважає, що треба посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень.

"Норми щодо маскового режиму та соціальної дистанції продовжують діяти, незважаючи на «зелену зону». Але ми вже не так жорстко контролюємо їхнє дотримання" , — написав Радуцький.

Також він вважає, що треба прискорити вакцинацію в Україні.