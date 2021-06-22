Зеленський і Меркель провели телефонну розмову, обмінялися запрошеннями

Президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови у вівторок обмінялися запрошеннями до взаємних візитів, повідомляє прес-служба глави держави, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Володимир Зеленський підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційній саміті "Кримської платформи" та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності нашої країни", - зазначається в повідомленні.

Меркель, у свою чергу, запросила Зеленського здійснити найближчим часом візит до Берліна для обговорення низки питань двосторонніх відносин України й Німеччини та процесу мирного врегулювання на Донбасі.

Сторони також відзначили особливості дати - Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, наголосивши на важливості історичної відповідальності за злочини нацизму на території України та збереження пам'яті про людські жертви.