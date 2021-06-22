"Велике переселення" з держдач може спустошити бюджет на десятки мільйонів

На аудит державних дач в Конча-Заспі і Пуща-Водиці, а також "велике переселення народів", які анонсував президент Володимир Зеленський, можливо, знадобляться десятки мільйонів гривень бюджетних коштів, повідомляє UBR.

При цьому громадяни, що потрапили в список під виселення, претендують на компенсації. Вони раніше уклали так звані інвестиційні договори. У підсумку вони мали право інвестувати в розбудову будівель або будівництво нових, а загальну вартість могли вписувати в рахунок оренди, говориться в передачі Bihus.Info з посиланням на власний аналіз і підрахунок.

Так, екс-міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова може отримати найвищу компенсацію за будинок, площа якого становить 641 кв. м і відноситься до найвищого класу комфортності. За прайсу Конча-Заспи в минулому році вартість оренди цієї нерухомості досягала майже 200 тис. Грн на місяць.

А по інвестдоговором Богатирьова вклала в реконструкцію понад 18 млн грн, з яких витратила лише 7 млн грн. Так, вона може вимагати їй 11 млн грн.

Крім того, в елітних районах знаходяться вдома таких впливових громадян:

нардепа восьми скликань Юхима Звягільського - 988 кв. м, за тарифами Конча-Заспи минулого року місячна оренда досягала близько 220 тис. грн;

екс-спікера Володимира Литвина - 657 кв. м, за тарифами Конча-Заспи - майже 150 тис. грн на місяць;

колишнього нардепа Оксани Білозір - 149,8 кв. м, місячна оренда - майже 25 тис. грн;

екс-спікера Володимира Рибака - 823 кв. м, майже 185 тис. грн щомісячної оренди за тарифами 2020 го.

Зі свого боку, Конча-Заспа такий орендний борг не визнає, а, навпаки, заявляє, що заборгували орендарі, в тому числі екс-міністр вугільної промисловості Віктор Тополов, екс-нардеп Давид Макар'ян, колишній віце-прем'єр Володимир Семиноженко і екс-генпрокурор Святослав Піскун.

Що стосується Пуща-Водиці, на даному етапі жоден з мешканців не потрапив під виселення. Можливо через те, що частина будинків уже приватизована.

На території цієї місцевості знаходиться нерухомість колишнього першого заступника генпрокурора, а нині нардепа Рената Кузьміна, екс-міністра юстиції Миколи Оніщука.