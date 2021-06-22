Зеленський назвав дату візиту до Німеччини
Президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину з робочим візитом. Глава держави відвідає Берлін 12 липня, повідомляє РБК-Украина.
Про це повідомив Зеленський у Twitter.
"В особливу дату поговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про те, що світ повинен зробити все, щоб такі трагедії, як Друга світова війна, не повторювалися. Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних питань безпеки та питань співпраці", - написав він.