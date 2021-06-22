Президент Грузії прибула в Україну

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі початку офіційний візит в Україну, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит в Україну", - написав Боднар на сторінці в Twitter.

Як повідомлялося, 23 червня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомили в Офісі президента України.

Президенти поспілкуються з представниками ЗМІ о 12:40 в Маріїнському палаці.