Президент Грузії прибула в Україну

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі початку офіційний візит в Україну, повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє Інтерфакс-Україна.

1ltcd2hl_n_big.jpg
"Президент Грузії пані Саломе Зурабішвілі розпочала свій офіційний візит в Україну", - написав Боднар на сторінці в Twitter.

Як повідомлялося, 23 червня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомили в Офісі президента України.

bvlyip85a5_big.jpg

Президенти поспілкуються з представниками ЗМІ о 12:40 в Маріїнському палаці.

njnp_j06bf_big.jpg

Новини

analytics