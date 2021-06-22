Що очікується на валютному ринку в середу

У вівторок зростання безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося.

Незважаючи на те, що сьогодні на ринок заходила валютна виручка відразу за два дні, пропозиція валюти було помітно менше, ніж в попередні дні. Надія, що нерезиденти почнуть продажі в рамках підготовки до чергового аукціону Міністерства фінансів з розміщення ОВДП, не виправдалися: іноземці дійсно були присутні на ринку, але більше купували валюту, ніж продавали. У такій ситуації останньої «краплею», яка порушила рівновагу, стала поява «Укрексімбанку». Йому належало купити валюту для оплати поставок вакцини від COVID-19. Як тільки інформація про це з'явилася на ринку, спекулянти тут же почали гру на підвищення в надії швидко заробити. На швидке зростання цінників відреагував Національний банк: він вийшов з інтервенцією на продаж за ціною 27,41 гривень і трохи заспокоїв розгорався ажіотаж.

Закрили торги вівторка на 4 копійки на купівлі і на 7 копійок на продажу вище, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 27,15 / 27,35 (купівля / продаж).

Торги вівторка відкрилися незвично широко: спред спочатку склав 20 копійок. Сьогодні небажання поступатися призвело до довгого старту: перші угоди на 1,5 млн за ціною 27,20 гривень пройшли тільки о 09:59. Частина продавців, які потребують гривні, погодилася опустити ціну своїх заявок до 27,25 гривень, але їх було небагато. Незадовго до 12 години дня на ринок вийшов «Укрексімбанк» з великою покупкою. Котирування відразу зробили стрибок спочатку до 27,30, а потім до 27,40 гривень. Причому небажання продавців поступатися могло привести до ще більшого зростання. І тут на ринку з'явився Нацбанк з інтервенцією на продаж. Його поява виявилося несподіваним для ринку: регулятор з'явився тоді, коли більша частина потрібної суми вже була куплена «держбанком». Продавці сприйняли його вихід як сигнал «Треба продавати!» і виставили обсяги нижче 27,40. Втім, сильного падіння не сталося, тому що попит ще був. Закрили торги неподалік від денних максимумів. Подейкують, що Нацбанку сьогодні навіть не довелося продавати, так що інтервенція вийшла суто «вербальної».

Котирування закриття - 27,31 / 27,36 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зменшився в 1,5 рази в порівнянні з п'ятницею і склав 109,3 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 27,2597 гривень.

Офіційний курс долара на 23 червня встановлений на позначці 27,3050 гривень за долар, зростання на 11,15 копійок.

Офіційний курс євро на 23 червня встановлений на позначці 32,4670 гривні за євро, зростання на 17,88 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1926. Сьогодні в першій половині дня євро пішов вниз після вчорашнього зростання, і опустився до позначки 1,1879 долара, проте ввечері, напередодні виступу глави ФРС США Джерома Пауелла, долар почав падати, і євро знову пішов вгору, піднявшись до 1,1928 долара.

Російський рубль в першій половині дня опустився до 73,35 рублів за долар, але до вечора, відреагував на ослаблення долара в світі, відвоював частину втрат і піднявся до 73 рублів за долар. Станом на 19:30 рубль торгується у вузькому діапазоні 73,04-73,07 рублів. У Києві готівковий рубль сьогодні продавали за колишньою ціною 3,72-3,75 гривень за 10 рублів. Невеликі суми можна було купити по 3,71 гривні за 10 рублів.

Що очікується на валютному ринку в середу

Сьогодні Міністерство фінансів провело черговий вдалий аукціон з розміщення ОВДП. Вітчизняні та зарубіжні інвестори придбали гривневих ОВДП на суму понад 8,3 млрд гривень. Завтра треба буде внести оплату за цінні папери. Не виключено, що хтось із інвесторів стане продавати валюту, щоб отримати необхідну для розрахунків з Мінфіном гривню. Це повинно збільшити пропозицію валюти і допоможе компенсувати зростаючий попит.

Готівковий долар, який днем продавали по 27,32-27,33 гривень, до вечора подешевшав до 27,28-27,29 гривень в зв'язку з відсутністю належного попиту. Завтра продажу долара будуть стартувати з 27,28 гривень, а до обіду, при вдалому збігу обставин, цінник може опуститися ще на 2-3 копійки, а то і більше.

Готівковий долар, який днем продавали по 27,32-27,33 гривень, до вечора подешевшав до 27,28-27,29 гривень в зв'язку з відсутністю належного попиту. Завтра продажу долара будуть стартувати з 27,28 гривень, а до обіду, при вдалому збігу обставин, цінник може опуститися ще на 2-3 копійки, а то і більше.

Що стосується російського рубля, слабкість долара дозволить йому відновити зміцнення. На готівковий рубль це мало вплине; в столиці його ціна збережеться в районі 3,70-3,75 гривень за 10 рублів.