Зеленський прийняв рішення щодо співпраціі з США у сфері науки і технологій

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди між урядами України та США про продовження дії угоди про співпрацю в сфері науки і технологій, повідомляє Деловая столица.

Метою Угоди є зміцнення науково-технічних можливостей України і США, розширення відносин між науково-технічними спільнотами двох країн, а також сприяння науково-технічному співробітництву в мирних цілях.

Згідно з документом, вчені і дослідники матимуть можливості для обміну науково-технічною інформацією, досвідом і методологією проведення досліджень.

Угода сприятиме розвитку прямих контактів і співробітництва між державними установами, університетами, науково-дослідними центрами, відомствами та іншими організаціями України та США.