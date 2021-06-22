Синоптик повідомила, коли в Україні спаде спека

У більшості областей України 23 червня очікується до + 30-35 градусів. Спека залишила Європу та перемістилася в наші краї. При цьому на півдні і заході країни - ймовірність локальних дощів з грозами, повідомляє Страна.ua.

"Однак все ж гаряче повітря підсушить атмосферну вологу добре - переважно без опадів. Тому - дуже обережно з киданням недопалків, всіляких вогнищ, мангалів, не кажучи вже про просто злочинному підпалювання трави чи сміття", - застерігає синоптик Наталія Діденко .

У Києві 23 червня очікується суха спекотна погода﻿ з температурою повітря + 32-34 градуси.