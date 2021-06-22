Фукс виходить із наглядової ради Меморіального центру "Бабин Яр"

Член наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", бізнесмен Павло Фукс оголосив про призупинення своїх повноважень і вихід із наглядової ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє прес-служба меморіального центру, Фукс є одним з ініціаторів та співзасновників центру, які 29 вересня 2016 року взяли на себе публічне зобов'язання звести меморіал у Бабиному Яру.

"Протягом чотирьох років він пожертвував на будівництво меморіалу близько шести мільйонів доларів. Він є постійним активним учасником роботи меморіалу та зробив великий внесок у кожен успішний проект і в загальні позитивні зміни на території Бабиного Яру. Зокрема, завдяки його відданій участі вдалося зрушити з місця багато питань, які не вирішувалися роками. Незважаючи на те, що він ніколи не просив публічно про це говорити, саме зараз важливо про це нагадати", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у зв'язку з ситуацією, яка склалася навколо санкцій, упроваджених РНБО, Фукс вирішив призупинити участь у роботі меморіалу, щоб "не піддавати організацію додатковим юридичним і політичним ризикам", однак потім він має намір повернутися.

"Наглядова рада й команда меморіального центру висловлюють щиру подяку Павлу Фуксу за роки підтримки та співпраці", - зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, 18 червня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) впровадила персональні санкції проти Фукса.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що, як показали перевірки апарату РНБО, Фукс причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

За словами секретаря РНБО, санкції щодо Фукса застосовано у зв'язку з діяльністю компанії "Голден Деррік".

Він пояснив, що йдеться про 19 ліцензій на видобуток вуглеводнів, які РНБО вирішила анулювати 19 березня цього року. Данілов пояснив, що ці 19 компаній були зареєстровані 6 грудня 2018 року однією людиною - Віталієм Лупетом за однією адресою в Олександрії (Кіровоградська обл.). "І через дуже короткий час ця людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні. Ми вважаємо, що за цими діями стоять представники Російської Федерації. Ми на цьому наполягали на наших засіданнях, і сьогодні, як результат цих перевірок, стосовно російського бізнесмена Павла Фукса було введено повний комплект санкцій саме за участь у цих процесах і цих речах", - зазначив Данілов.

У свою чергу Фукс у січні 2021 року повідомив в інтерв'ю "Радіо НВ", що остаточно відмовився від можливої участі в цих активах. "Довго перевіряли їх, дивилися. Це - greenfield, дуже ризикований. Там порожня земля. Потрібні дуже дешеві гроші, щоб ризикувати. Я маю, де розміщувати гроші вигідніше", - пояснив бізнесмен.

Фукс заявив, що має намір оскаржити в суді рішення про накладення на нього персональних санкцій.