Суд переніс на осінь розгляд справи про санкції щодо телеканалів Медведчука

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України сьогодні продовжив розгляд справи про оскарження санкцій РНБО щодо так званих телеканалів Медведчука - "112 Україна", NewsOne та ZIK, повідомляє УНИАН.

Про це повідомила прес-служба Верховного суду.

На минулому засіданні заслухали клопотання позивача щодо приєднання доказів до матеріалів справи. Суд його задовольнив.

"Верховний Суд також задовольнив клопотання представників позивача і надав їм право на ознайомлення з документами з грифом "Таємно", оскільки представники позивача отримали доступ і допуск до державної таємниці" , - йдеться у повідомленні.

Примітно, що наступне засідання в справі відбудеться вже восени. Сьогодні суд відклав її розгляд до 14:30 20 вересня.

Блокування телеканалів Медведчука

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата від партії ОПЗЖ Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK та "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого.