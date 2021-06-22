В ОП не здивовані словами Путіна про "переворот" в Україні

В Офісі президента не очікують від Росії визнання права народу на протест, проте зазначають, що якби Москва не намагалась тримати Україну під контролем, то події 2013 року могли б розвиватись інакше, повідомляє Украинская правда.

"Було би наївним очікувати від керівництва РФ визнання, що кожен народ має право на повноцінний протест проти антидержавних дій тих, хто займає найвищі державні посади. Але факти дуже чіткі. І беззаперечні. Пан Янукович у 2014 році втік до Росії не від конкретних лідерів тодішньої опозиції, не від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву...

Деталі: Подоляк заявив, що Янукович зламав євроінтеграційну мрію українців через ультиматум від Росії у стилі "або-або" – або Захід, або Росія.

Хоча у Зеленського і вважають, що події у 2013 могли б розвиватись інакше, якби Кремль не втручався, проте наразі це вже немає сенсу обговорювати, оскільки суспільство зробило свій вибір.

Радник Єрмака додав, що немає такої сили, яка б могла нав’язати Європі неправдиве трактування захоплення Криму та розпалювання війни на Донбасі.