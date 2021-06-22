Депутати пропонують врегулювати обіг канабісу

Депутати різних фракцій пропонують врегулювати обіг канабісу (конопель), смоли канабісу (конопель), екстрактів і настоянок канабісу (конопель), а також тетрагідроканабінолу (його ізомерів та їх стереохімічні варіанти) відповідно до вимог Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідні зміни в закон "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (№5675) зареєстрували депутати Михайло Радуцький, Дмитро Наталуха, Микола Сольський, Андрій Костін, Михайло Крячко, Юрій Арістов, Анастасія Радіна (всі - фракція "Слуга народу") і Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

Законопроект, зокрема, пропонує заборонити на п'ять років імпорт рослин роду коноплі (Cannabis) і сировини для виготовлення готових для медичного застосування засобів з цих рослин.

Ця заборона в пояснювальній записці до законопроекту пояснюється тим, що українські аграрії здатні забезпечити вітчизняних виробників лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин власною сировиною з рослин роду коноплі (Cannabis).

Крім того, передбачається встановлення квот на імпорт вироблених (виготовлених) з рослин роду коноплі (Cannabis) лікарських засобів.

На думку авторів законопроекту, це створить належні умови для культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для виготовлення або виробництва лікарських засобів (наркотичних засобів, психотропних речовин), проведення наукових досліджень ефективності конопель, надходження значних фінансових інвестицій в економіку України, розвитку низки галузей науки і освіти, вдосконалення системи охорони здоров'я та правоохоронної системи, і, як результат, розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування.