Жінку, яка народила 10 дітей за один раз, забрали до психлікарні

Мешканка Південно-Африканської Республіки Госіаме Сітхоле, яка раніше стверджувала, що народила 10 дітей за один раз, потрапила до психіатричної лікарні, повідомляє РБК-Украина.

За словами адвокати жінки, його підзахисну утримують в лікарні насильно. Також він розповідає, що вона збирається домагатися її звільнення через суд.

Як повідомила Госіаме Сітхоле, персонал лікарні погано з нею обходиться: на неї кричали та навіть вдягли кайданки.

Водночас батько дітей Тебохо Цотеці, з моменту від'їзду Сітхоле в пологовий будинок, ні разу не бачив, ні її, ні новонароджених. Він обдзвонив кілька лікарень, але жоден з лікарів не зміг підтвердити факт народження 10 дітей за один раз.

Госиаме Тамара Ситхоле во время беременности

Згодом після заяви Цотеці про те, що його дружина бреше про існування дітей, 17 червня її затримала поліція в будинку родича.

Співробітники поліції відвезли жінку до психіатричної лікарні для проведення обстеження.

Жінка каже, що далі буде приховувати місцеперебування дітей, і ніхто не змусить її розповісти, де вони.

Окрім того, видання пише, що медична оцінка показала, що вагітності не було. Також це свідчить про брак фізичних рубців, які б підтвердили нещодавній кесарів розріз.

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