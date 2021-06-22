У Туреччині зіткнулися два гідроцикли: загинув український турист

У Туреччині, неподалік від курортного міста Кемер на півдні країни, внаслідок ДТП на воді загинув 28-річний українець, повідомляє Телеграф.

Відзначається, що український турист Віталій Галушко взяв на прокат гідроцикл в курортному селищі Гейнюк і відправився покататися в море. В цей же час інші туристи з України 28-річний Олександр та 24-річна Юлія Харценко вийшли в море на другому гідроциклі.

Близько 12 години за місцевим часом (те саме, що і по Києву), вони зіткнулися.

Галушко після аварії опинився у воді без свідомості. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.