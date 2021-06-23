Наталія Могилевська оголила груди в костюмі капітана: сексуальне фото

Співачка Наталія Могилевська розбурхала уяву шанувальників новим фото. Виконавиця постала перед камерою в білосніжному костюмі капітана, повідомляє 24 Канал.

Наталія Могилевська вміє зацікавити публіку. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто публікує світлини, на яких показує стильні аутфіти.

А днями артистка приголомшила відвертим кадром. Наталія зухвало позувала на локації, що була схожа на борт корабля. Могилевська одягнула білосніжний костюм капітана. Також її образ доповнив головний убір капітана корабля. Під піджак, що застібався на один ґудзик, виконавиця одягнула бежевий топ з глибоким декольте. Таким чином вона засвітила оголені груди.