Данилов і заступник міністра оборони прилетіли в Одесу на приватних гелікоптерах

Стало відомо, на яких літальних апаратах прибули вчора до Одеси учасники напівтаємної зустрічі на британському есмінці HMS Defender D36, в ході якої був підписаний черговий меморандум про розвиток українського флоту, повідомляє Думська.

Міністр з питань оборонних закупівель Сполученого Королівства Джеремі Квін і перший морський лорд Ентоні Девід Радакін прилетіли на урядовому літаку BAe 146 з номером ZE701 (його іноді ще називають «борт №2»).

Що стосується української сторони, то заступник міністра оборони Олександр Миронюк і секретар РНБОУ Олексій Данилов, за даними редакції, дісталися на приватних гелікоптерах Bell 407 з бортовими номерами UR-CLM і UR-WAL. Цю інформацію - правда неофіційно - підтверджують в «Украерорух».

Згідно з даними Державної авіаційної служби України, UR-WAL належить дніпровському приватному підприємству «Турез» (директор Наталія Куріпко, засновник - ТОВ «Сангарія» з офшорними країнами).

Експлуатантом UR-CLM є київське ТОВ «Авіакомпанія« Промінтерсервіс », власником - ще одна офшорна фірма Celvinio Trading Limited (Британські Віргінські Острови). На UR-CLM, за даними ЗМІ, частенько літає народний депутат від «За майбутнє», співвласник мережі гіпермаркетів «Епіцентр» Олександр Герега.

На початку пандемії COVID-19 він потрапив у гучний скандал: чисто комерційний вантаж бізнесмена під виглядом гуманітарного доставила в Україну знаменита «Мрія» - найбільший літак планети, причому зустрічав борт особисто президент Володимир Зеленський.

Що стосується UR-WAL, то в 2016 році він привернув увагу військових і правоохоронців. 29 березня прикордонники і радіотехнічне підрозділ Повітряних сил спостерігали несанкціонований проліт схожою машини біля державного кордону з Республікою Білорусь. На перехоплення з аеродрому «Васильків» підняли винищувач Міг-29, який, однак, вертушку не знайшов. Через деякий час було втрачено і радіолокаційний контакт з порушником: мабуть, він приземлився. Прикордонники тоді стверджували, що на борту був номер UR-VAL, хоча в Державному реєстрі цивільних повітряних суден України такий відсутній.

Наземна пошукова група військових виявила в районі втрати контакту вертоліт Bell-407 UR-WAL. Він стояв на території ПАТ «Дніпронафтопродукт» (входить в бізнес-імперію Ігоря Коломойського). Однак через розбіжності букв розслідування застопорилося, або його застопорили свідомо.

Як би там не було, політ високопоставлених чиновників на приватних гелікоптерах повинен був коштувати недешево. І навіть якщо був проведений відповідний тендер (в системі Prozorro ми його знайти не змогли) і держава заплатила власникам за чартер, назвати це нормальним не можна: ніякої гострої необхідності наймати приватну вертушку, щоб відвідати Одесу, яка знаходиться в п'яти годинах їзди від Києва, немає .

Щоб прояснити ситуацію, «Думська» готує запити в апарат РНБОУ і Міністерство оборони України.