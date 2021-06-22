США відповіли на плани Росії і Китаю позбутися долара

США не бояться планів Росії і Китаю відмовитися від американського долара. Про це заявив глава Федеральної резервної системи США Джером Пауелл, повідомляє Лента.Ру.

Виступаючи в Конгресі, він вказав, що долар є резервною валютою світового рівня, і «іншої, яка б змогла змагатися з ним, немає і близько». Перевагу ж долару забезпечують «демократичні інститути США, відкриті ринки і низька інфляція».

19 червня глава Аналітичного кредитного рейтингового агентства Михайло Сухов пояснив неможливість Росії повністю відмовитися від долара в торговельних розрахунках. За його словами, повна відмова від американської валюти неможлива, оскільки один з основних експортних товарів - нафта - котирується саме в доларах.