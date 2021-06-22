Телеканали Ахметова запускають цикл програм про деолігархізації

Телеканали олігарха Ріната Ахметова запускають цикл програм про деолігархізацію, повідомляє InfoResist.

«За головною реформою президента Володимира Зеленського ми будемо спостерігати в режимі реального часу», - йдеться в повідомленні на сайті каналу «Україна 24».

Прем'єра програми призначена на 3 липня на каналі «Україна 24», а 6 липня на каналі «Україна» буде транслюватися її повтор. Сама програма буде виходити щотижня.

Телеканали «Україна» і «Україна 24» входять до медіахолдингу «Медіа Група Україна», який належить компанії СКМ - основного активу Ахметова.