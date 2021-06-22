Телеканали Ахметова запускають цикл програм про деолігархізації

Телеканали Ахметова запускають цикл програм про деолігархізації

Телеканали олігарха Ріната Ахметова запускають цикл програм про деолігархізацію, повідомляє InfoResist.

«За головною реформою президента Володимира Зеленського ми будемо спостерігати в режимі реального часу», - йдеться в повідомленні на сайті каналу «Україна 24».

Прем'єра програми призначена на 3 липня на каналі «Україна 24», а 6 липня на каналі «Україна» буде транслюватися її повтор. Сама програма буде виходити щотижня.

Телеканали «Україна» і «Україна 24» входять до медіахолдингу «Медіа Група Україна», який належить компанії СКМ - основного активу Ахметова.

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