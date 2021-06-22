Верховний суд переніс розгляд справи Козака на вересень

У вівторок, 22 червня, Касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду продовжив розгляд справи за позовом ТОВ "Аріадна ТВ", в якому оскаржений указ президента від 2 лютого 2021 року про введення санкцій проти Тараса Козака. Однак суд не виніс ніякого вердикту, відклавши розгляд до вересня, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомляється в Фейсбуці судового органу. Як пише пресслужба, під час судового засідання були заслухані клопотання представника позивача про приєднання доказів до матеріалів справи. Верховний суд задовольнив це клопотання.

Крім того, колегія суддів при розгляді клопотання представників позивача про звернення КАС ВС в СБУ з метою надання їм письмового дозволу для ознайомлення з документами справи, що містять гриф "Для службового користування", помітила відсутність таких документів у справі та зазначила, що це клопотання буде вирішено після надходження відповідних документів до суду.

Верховний суд також задовольнив клопотання представників позивача та дав їм право ознайомитися з документами з грифом "Секретно", оскільки представники позивача отримали доступ і допуск до державної таємниці.

Наступне судове засідання призначене на 14:30 20 вересня 2021 року.