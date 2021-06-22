Поранення жителя Авдіївки: посольство США звинуватило РФ
Посольство США в Україні відреагувало на порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що трапилося 19 червня. Представництво порахувало винним в цьому Росію і закликало її припинити "безглузде насильство, повідомляє Страна.ua.
Заява посольства опубліковано 22 червня в його Твіттері. Вранці 20 червня пресслужба штабу операції об'єднаних сил повідомила в Фейсбуці, що днем раніше з великокаліберних кулеметів була обстріляна Авдіївка. В результаті отримав поранення мирний житель 1989 року народження. Українські військові надали йому медичну допомогу та доправили до лікарні.
"Стурбовані повідомленнями про цивільного, що постраждав біля власного будинку внаслідок порушень режиму припинення вогню біля Авдіївки 19 червня. Закликаємо Росію припинити безглузде насильство, яке продовжує травмувати та вбивати українців, та взяти участь в мирних переговорах", - прокоментували інформацію штабу ООС в американському посольстві.