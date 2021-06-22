Поранення жителя Авдіївки: посольство США звинуватило РФ

Посольство США в Україні відреагувало на порушення режиму припинення вогню на Донбасі, що трапилося 19 червня. Представництво порахувало винним в цьому Росію і закликало її припинити "безглузде насильство, повідомляє Страна.ua.

Заява посольства опубліковано 22 червня в його Твіттері. Вранці 20 червня пресслужба штабу операції об'єднаних сил повідомила в Фейсбуці, що днем раніше з великокаліберних кулеметів була обстріляна Авдіївка. В результаті отримав поранення мирний житель 1989 року народження. Українські військові надали йому медичну допомогу та доправили до лікарні.