Білл Гейтс почне боротися з щілинами в старих будинках

Заснована Біллом Гейтсом компанія Breakthrough Energy займеться проектом Aeroseal по герметизації старих будівель. Метою ініціативи є скорочення тепловтрат і боротьба з глобальним потеплінням, повідомляє InfoResist.

Дані Міністерства енергетики США свідчать про те, що будинки та будівлі споживають близько 40 відсотків енергії в країні. Відзначається, що більше половини енергії середнього будинку йде на охолодження або обігрів приміщень, тепловтрати повітря через різні витоки складають 30 відсотків.

Компанія Aeroseal отримала 22 мільйони доларів з екологічного фонду співзасновника Microsoft на герметизацію щілин, стиків і отворів в повітроводах, дахах і стінах будинків і офісів.

Передбачається, що майже половина отриманої суми буде витрачена на оплату праці понад 40 інженерів. Герметизація повітроводів в новобудові займає менше години і коштує від 500 до 600 доларів, в будинку постарше — від 1500 до 2200 доларів.

У разі успішної реалізації проекту вдасться знизити обсяг парникових газів у містах, а також зменшити рахунки мешканців за комунальні послуги через ефективне енергоспоживання.