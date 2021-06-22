Пішов з життя колишній футболіст "Динамо"

На 62-му році життя покинув наш світ Ярослав Мирославович Думанський - в минулому експівзахисник "біло-синіх, повідомляє Телеграф.

Про це йдеться на офіційному сайті київського "Динамо". Думанський виступав за київський клуб з 1981-го по 1984-й рік, і за цей час виграв чемпіонат СРСР в 1981-му році та Кубок СРСР в 1982-му. Також футболіст виступав за івано-франківський "Спартак" (нині "Прикарпаття"), львівські "Карпати", "Динамо" з Москви та харківський "Металіст". Після завершення кар'єри працював дитячим тренером. Причини трагічної події поки не повідомляються.