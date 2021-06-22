Суд ЄС виправдав YouTube у справі про авторські права

Суд Європейського союзу виніс рішення за позовами проти YouTube та інших онлайн-платформ, які звинувачували в порушенні авторських прав, повідомляє Страна.ua.

На думку суддів, ці сайти не несуть прямої відповідальності за розміщення контенту, що порушує авторські права. Цей вердикт опублікований на сайті суду 22 червня.

Музичний продюсер Френк Петерсон подав до суду на компанію і Google в Німеччині за завантаження на YouTube користувачами у 2008 році декількох фонограм, права на які належать йому. А видавнича група Elsevier подала в суд на службу файлового хостингу Cyando в тій же Німеччині після того, як її користувачі завантажили на платформу кілька робіт Elsevier у 2013 році без дозволу.

Згодом німецький суд звернувся за порадою до суду Євросоюзу, який і виніс рішення по обох справах.

"У нинішніх умовах оператори онлайн-платформ в принципі не є розповсюджувачами захищеного авторськими правами контенту, який нелегально розміщується там користувачами" , - йдеться в рішенні суду.

Водночас суд додав, що якщо платформи крім простого надання майданчика для публікації використовують будь-які дії по просуванню такого контенту (наприклад, будь-які форми його реклами), то це вже стане порушенням авторських прав з їх боку.

Це рішення суду є ключовим для розбору численних судових позовів, поданих в ЄС за останнє десятиліття власниками авторських прав через розміщення в мережі відеоматеріалів, які порушують їхні авторські права. Сумарний збиток за цими позовами оцінюється більш ніж в € 1 трлн.