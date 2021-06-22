На Закарпатті начальника СІЗО відправили під варту та відсторонили від посади

У Закарпатській області правоохоронці затримали начальника слідчого ізолятора за привласнення бюджетних грошей. Його відсторонили від займаної посади, повідомляє Факти.ICTV.

Таке рішення прийняв суд. За даними поліції, під час ремонту камер в СІЗО чиновник незаконно привласнив 165 тис. грн з бюджету.

У відповідних документах про виконання робіт завищили їх вартість та обсяг. 10 червня після розслідування слідчі повідомили правопорушникові про підозру за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років.

22 червня суддя Ужгородського суду обрав підозрюваному запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави. Також він відсторонив голову СІЗО від займаної посади.

Досудове розслідування триває, слідчі встановлюють усіх причетних осіб до незаконної діяльності.