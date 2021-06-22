Філіппінці влаштували "страту" конфіскованих авто: відео

Влада Філіппін взяла жорсткий курс на боротьбу з корупцією і вирішила знищувати конфісковані контрабандні машини, не залежно від їхнього класу та вартості. Така показова "страта" дорогих автівок відбулася 18 червня відбулася у двох містах – столиці держави Маніла та у Кагаян-де-Оро, повідомляє Обозреватель.

Відео знищення машин преміумкласу, завезених до країни незаконно, оприлюднили на Youtube-каналі філіппінської митниці. На кадрах видно, як екскаватор спочатку пробивав ковшем дорогі автомобілі, а потім безжально розчавив їх, перетворюючи на купу залізяччя.

Керувало одночасною "стратою" контрабандних автомобілів Митне бюро Філіппін (Bureau of Customs PH). Всього було знищено 21 машина, серед яких були і Porsche, і Bentley і McLaren. Загальна вартість розбитих автівок 58,55 млн доларів, зазначили митники в підписі до відео.