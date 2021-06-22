Громадянин Чехії, що воював за "ДНР", вибачився перед Україною

Засуджений до трьох років в'язниці за участь в бойових діях на Донбасі на стороні окупантів громадянин Чехії Павел Кафка вибачився перед Україною за скоєне. Він написав відповідного листа українському посольству в Чехії, повідомляє Факти.ICTV.

Так, затриманий кається в тому, що встав на сторону бойовиків РФ. Як повідомляє надзвичайний і повноважний український посол в Чехії Євген Перебийніс, у своїй заяві Кафка зізнався, що у 2015 році прийняв сторону сепаратистів.

Крім того, громадянин Чехії в листі зазначив, що не замислювався про наслідки своїх незаконних дій. Також засуджений написав, що хотів би вибачитися перед Україною, і вірить, що нашій країні вдасться повернути територіальну цілісність дипломатичним шляхом.

Павло Кафка у 2015-2016 роках брав участь у бойових діях на Донбасі за "ДНР". У липні 2020 го його засудили в Чехії за тероризм, "участь в організованому злочинному угрупованні" до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п'ять років. 5 грудня минулого року празький Верховний суд змінив вирок для Кафки з умовного на реальний термін.