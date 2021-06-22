Таліби захопили перехід між Таджикистаном та Афганістаном

Таліби захопили головний митний перехід Шерхан - Бандар між Таджикистаном і Афганістаном, повідомляє Страна.ua.

Про це заявив член ради афганської провінції Кундуз Халіддін Хакмі, передає France 24.

"На жаль, сьогодні вранці після години бойових дій" Талібан "захопив порт Шерхан і місто, і всі прикордонні пункти пропуску з Таджикистаном" , - сказав Хакмі.

Водночас член ради провінції Амруддін Валі заявив, що чиновники "втратили зв'язок" з районом в ніч на понеділок. Спікер "Талібану" Забіулла Муджахід підтвердив захоплення переходу через річку Пяндж. Армійський офіцер повідомив, що афганські військові були змушені відступити.

Шерхан-Бандар є важливим торговельно-перевалочним пунктом між Таджикистаном і Афганістаном, через який проходить митний імпорт Таджикистану з Південної та Південно-Східної Азії, включаючи Пакистан і Іран.

Цей прикордонний пост розташований на кордоні між районом Пяндж Хатлонської області Таджикистану і районом Імам Сахіб провінції Кундуз в Афганістані. Саму провінцію Імам Сахіб вчора захопили таліби.