В Індії назвали ознаки нового штаму "дельта плюс"

В Індії виявили 22 нові випадки випадків зараження варіантом коронавірусу "дельта плюс" в містах Ратнагірі та Джалгаон штату Махараштра, а також в штатах Керала і Мадхья-Прадеш. Також індійським вченим вдалося визначити головні особливості цього штаму, повідомляє Страна.ua.

Про це сказав 22 червня на брифінгу міністр охорони здоров'я країни Раджеш Бхушан, передає видання The Hindustan Times.

Після виявлення у 22 зразках в міністерстві оголосили мутацію "дельта плюс" варіантом, що викликає занепокоєння. За даними міністра, мутацію виявили не тільки в трьох індійських штатах, але також в дев'яти інших країнах: США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.

Тим часом Індійський консорціум з геноміки SARS-CoV-2 (INSACOG) ідентифікував такі характеристики штаму:

підвищена здатність передаватися;

більш сильне зв'язування з рецепторами клітин легенів;

можливе зниження відповіді моноклональних антитіл.

INSACOG - це консорціум з 28 лабораторій міністерства охорони здоров'я і добробуту сім'ї Індії, Департаменту біотехнології, Індійської ради медичних досліджень та Ради наукових і промислових досліджень, створеного для вивчення і моніторингу секвенування геному та варіацій вірусів циркулюючих штамів коронавірусу в Індії.

Тим часом у Верховній Раді запропонували посилити в Україні карантинні обмеження для стримування можливого спалаху індійського штаму коронавірусу "дельта".