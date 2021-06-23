У Німеччині опублікували програму дій щодо Росії

Правлячий блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), в який входить канцлер Німеччини Ангела Меркель, оголосив свою програму напередодні виборів в бундестаг. Документ опублікований на офіційному сайті ХСС, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з цією програмою, фракція виступає проти зняття санкцій з Росії до тих пір, поки Москва не почне сприяти нормалізації ситуації на Україні. Представники партій зазначають, що Росія створює загрозу для німецьких цінностей, і вони не хотіли б, щоб це переросло в військову загрозу в Європі.

Крім цього, в документі стверджується, що Росія використовує прямі погрози на адресу НАТО, кібератаки, дезінформацію і пропаганду. Автори програми також підкреслюють, що Берліну необхідно відстоювати незалежність партнерів країни в Східній Європі.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країни Євросоюзу (ЄС) повинні підтримувати діалог з Росією за прикладом президента США Джо Байдена. Меркель зазначила, що діалог з Москвою необхідний з точки зору безпеки і стабільності Європи, тому буде тривати, незважаючи на всі складнощі. Вона підкреслила, що тільки цим шляхом можливо висловити взаємні позиції.