Вчені спростували чутки про чіпування мозку в Росії

Віцепрезидент Російської академії наук Володимир Чехонін прокоментував інформацію ЗМІ про розробку програми по чипуванню мозку людини. За його словами, російські вчені ніколи не пропонували подібну програму, повідомляє Страна.ua.

У пресі з'явилося повідомлення про те, що в рамках розроблюваної програми "Мозок, здоров'я, інтелект, інновації" будуть створювати технології імплантації мікрокомп'ютерів у мозок людини.

"Це абсолютно непрофесійне і, м'яко кажучи, напівграмотне уявлення про те, що робиться в цьому напрямку. Ні про яке" чіпування "мова не йде" , - сказав Чехонін.

Академік пояснив, що в розробках, про які говорили ЗМІ, дійсно використовують чіпи для корекції зору за допомогою інвазивних методів, але в мозок вводяться тільки електроди. Чіпи, що забезпечують обмін інформацією між камерами та відповідними ділянками центральної нервової системи людини з порушеннями зору, виходять за межі мозку.

"Сенс полягає виключно в тому, щоб відновити зір, але не в управлінні мозковою функцією, не у впливі на свідомість. Це взагалі не розглядається" , - заявив віцепрезидент РАН.

Федеральна програма "Мозок, здоров'я, інтелект, інновації" в кінці минулого року була визнана недоцільною на рівні уряду РФ, оскільки "зазначена програма не має фінансування". 22 червня про те, що в уряді розробляють цю програму з фінансуванням у 54 млрд рублів до 2029 року написала газета "Коммерсант", згадавши про розвиток "технологій "мозок-комп'ютер", нібито дозволяючих імплантувати в мозок людини мікрокомп'ютери для прямої передачі інформації з зовнішніх пристроїв".

У проєкті програми говорилося, що її метою "є проведення випереджальних фундаментальних і прикладних досліджень в області нейронаук і технологій в інтересах завдань національних проєктів з розвитку науки, охорони здоров'я, вирішення проблем демографії, зростання людського капіталу, зміцнення здоров'я населення різних вікових груп, вдосконалення освіти, а також розвитку інноваційної економіки, заснованої на цифрових технологіях і штучному інтелекті, що використовують принципи роботи головного мозку" , повідомив академік РАН, директор Інституту перспективних досліджень мозку МГУ Костянтин Анохін.

Раніше в Кремлі теж висловилися з приводу публікації "Комерсанта". Дмитро Пєсков сказав, що не має даних про програму чіпування мозку.