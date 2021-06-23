Ведучу на Євро-2020 запідозрили у відсутності білизни: відео

Італійська телеведуча Паола Феррарі повторила знаменитий трюк актриси Шерон Стоун з фільму "Основний інстинкт" у прямому ефірі передачі про Євро-2020. Багато хто запідозрив, що в цей момент на ній не було трусиків, повідомляє Обозреватель.

На ролику, який з'явився на сторінці Richi – Smoking Bianco в Twitter, видно, як 60-річна журналістка сидить у довгій чорній сукні в студії, закинувши ногу на ногу. В якийсь момент вона вирішила змінити позу, і її дії викликали жваву дискусію серед глядачів.

Як повідомляє видання The Sun, деякі з них заявили, що Феррарі вела прямий ефір без нижньої білизни, проте сама вона цю інформацію спростувала, пожартувавши на тему використання технології VAR (відеоасистента арбітра).