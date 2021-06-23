Лукашенко, заявив що не захищатиме Європу від нелегалів

Білорусь не буде захищати Європу від нелегальної міграції, наркотрафіку та контрабанди в умовах тиску, заявив президент республіки Олександр Лукашенко, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Сьогодні вони (країни Заходу) завили. Ах, білоруси їх не захищають. В Литву, Латвію і в Польщу кинулися тисячі й тисячі нелегальних мігрантів. Вони вимагають від нас захистити їх від контрабанди, від наркотиків. Аж через Атлантику чути сигнал: допоможіть, як це було раніше, затримайте ядерні матеріали, щоб вони не потрапили в Європу. Так і хочеться запитати, ви що там, очманіли взагалі? Ви проти нас розв'язали гібридну війну і вимагаєте, щоб ми вас захищали, як і раніше?" , - заявив Лукашенко в Брестській фортеці на церемонії, присвяченій 80-річчю початку Другої світової війни.

Церемонія транслювалася на телеканалі "Білорусь 1" у вівторок.

"Ви нас інформаційно душите, методично і колективно. Руйнуєте, намагаєтеся вбити нашу економіку і чекаєте, що ми будемо витрачати сотні мільйонів доларів, як і раніше, на захист ваших геополітичних інтересів? Тільки божевільні можуть так думати та розраховувати на нашу підтримку. Боремося проти цього зла, як можемо. Хочете, щоб ми, як раніше, боролися, робіть в цьому напрямку кроки, а не намагайтеся нас задушити. Це безперспективно" , - додав Лукашенко.

В кінці травня Лукашенко після гострої міжнародної реакції на примус до посадки пасажирського літака Ryanair заявив, що тепер західні країни будуть самостійно здійснювати контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю.

"Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер будете самі їх їсти та ловити" , - сказав Лукашенко.

Після цього в Литві різко зріс потік проникаючих до країни з Білорусі нелегальних мігрантів, в основному громадян Іраку.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс днями звинуватив Мінськ у використанні біженців в якості "гібридного зброї".