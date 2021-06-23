Антоненко і Кузьменко залишили під домашнім арештом

Шевченківський райсуд Києва залишив підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під домашнім арештом.

"Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання захисників Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко, яких обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, про зміну запобіжного заходу для них із цілодобового домашнього арешту на взяття на поруки" , - йдеться на сайті Радіо Свобода у вівторок.

Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора і продовжив Антоненкові домашній арешт іще на два місяці, з зобов’язанням і далі носити електронний браслет.