У 10 країнах світу виявили нову мутацію "Дельта Плюс"
Новий різновид штаму коронавірусу "Дельта Плюс" виявили в десяти країнах - Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї і Росії, повідомляє Украинская правда.
Зазначається, що зокрема Індія повідомила про 22 випадки, спричинені "Дельтою Плюс".
"Дельта Плюс" - це просто варіант
"Дельта" з додатковою мутацією K417N. Мутація K417N також спостерігається в варіанті
"Бета", вперше виявленому в Південній Африці
Існує як мінімум дві окремі групи варіанту, відомі як Delta-AY.1 і Delta AY.2. AY.1 найбільш поширений.
Коли його вперше виявили, він був коротко і неофіційно описаний як
"непальський" варіант, тому що його зафіксували у 13 осіб, які подорожували з Непалу в Японію. Чи виник варіант дійсно в Непалі, неясно.
Уточнюється, що серйозність і заразність
"Дельти Плюс" ще не відома.
Наразі
"Дельта Плюс" є варіантом, що викликає інтерес дослідників, але його поки не класифікують як такий, який
"викликає занепокоєння".