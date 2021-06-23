Android отримає функцію пошуку смартфона, як в iPhone

Компанія Google додасть в операційну мобільну систему Android функцію пошуку інших андроїд-пристроїв. Такий сервіс стане аналогом "Локатора" (Find My) в iPhone, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляє XDA-Developers, Apple має намір сама до кінця 2021 року випустити Android-версію свого додатка. Однак точної дати поки немає. Тому зараз у Google активно розробляють свій сервіс.

Згадку функції під назвою Find My Device було знайдено в коді програми Google Play Services версії 21.24.13. Але вона доступна поки лише в бета-версії та лише розробникам.

Пояснимо, що за допомогою "Локатора" можна знаходити загублені або вкрадені "яблучні" пристрої, за умови, що вони перебувають поблизу. На цей момент сервіс Find My використовує iPhone як ретранслятор сигналу про місце розташування смартфона і передачі його на сервер компанії в профіль власника цього пристрою.

Додамо, що до кінця літа – початку осені очікується повноцінний вихід Android 12, де, ймовірно, і покажуть нову функцію.