Названо найдорожчі бренди світу

Amazon залишився найдорожчим світовим брендом у 2021 році. Такі дані наводяться в рейтингу BrandZ від консалтингової компанії Kantar, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що вартість компанії Безоса за 2020 рік збільшилася на 64 відсотки і склала 683,85 мільярда доларів. На другому місці знаходиться Apple - компанія показала зростання на 74 відсотки, а вартість бренду досягла 612 мільярдів доларів. Третю сходинку посів Google з 458 мільярдами доларів. Компанія Microsoft опустилася на четверту позицію (410,27 мільярда доларів). Замикає топ-5 китайська компанія Tencent (240,93 мільярда доларів).

У десятку найдорожчих брендів світу також увійшли Facebook, Alibaba, Visa, McDonald's і Mastercard. На частку американських марок доводиться 56 із 100 брендів. На другому місці за кількістю позицій знаходиться Китай.

Відзначається, що загальна вартість 100 кращих брендів за рік зросла на рекордні 42 відсотки, що більш ніж у чотири рази перевищує середні темпи зростання за останні 15 років. Найбільш швидкозростаючим став Tesla, який за рік збільшив свою вартість на 275 відсотків.

Рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands складається агентством Kantar з 2006 року і публікується щорічно. Експерти враховують фінансові показники компаній і відгуки споживачів. Минулого року рейтинг також очолював Amazon.