Польща посилила в'їзд для туристів з Британії

Польща посилила правила в'їзду для мандрівників з Великобританії. Відповідну заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє РБК-Україна.

Прессекретар МОЗ Войцех Андрусевич повідомив, що тепер мандрівники, які приїжджають з Великобританії, будуть проходити ізоляцію в Польщі протягом тижня, передає Польське радіо.

"Люди, які прибувають до Польщі з Великобританії, будуть піддаватися обов'язковому семиденному карантину" , - сказав Андрусевич.

Він пояснив, що з карантину зможуть вийти приїжджі тільки після негативного тесту на COVID-19, який був проведений тиждень тому. При цьому нове правило не стосуватиметься мандрівників, які пройшли повну вакцинацію від коронавірусу.