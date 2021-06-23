23 червня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Цього дня у світі відзначаються День без образ, Міжнародний день жінок-інженерів, День народження друкарської машинки, Міжнародний олімпійський день, Міжнародний день вдів, День державної служби організації Об'єднаних Націй, Всесвітній день інформаторів, Міжнародний день обізнаності про синдром Драве, повідомляє УНИАН.

В Україні - День державної служби, у США - День гідратації, День тесту з математики, День печенюжки, День рожевого фламінго, День рожевого кольору, в Латвії - Свято середини літа «Ліго», у Вірменії - День фізкультури, у Польщі - День батька, в Казахстані - День поліції, у Канаді - День пам'яті жертв тероризму, в Естонії - День перемоги у Виннуській битві, у Молдові - День проголошення суверенітету, в Швейцарії - День незалежності кантону Юра, у Люксембурзі - Національне свято, в Японії - День пам'яті в Окінаві, у Киргизстані - День працівників державної та муніципальної служби, в Болівії - свято «Сан-Хуан».

Пам'ятні дати 23 червня, річниці та події

У 1846 році бельгієць Адольф Сакс отримав патент на саксофон.

У 1868 році Крістофер Летем Шоулз із Вісконсина запатентував друкарську машинку. Вона була розміром із великий стіл, клавіатура нагадувала рояль, друкувала машинка тільки великими літерами, причому друкарка не бачила результату своєї роботи, оскільки папір ховався всередині. Але саме вона стала прародичем знаменитої розкладки QWERTY - перші шість клавіш у верхньому ряду клавіатури. Так виглядали клавіші на клавіатурі Шоулза. Щоправда, клавіші з цифрою 1 на машинці не було – винахідники визнали, що друкарки цілком можуть користуватися замість неї буквою «I», та й Shift був доданий тільки через 10 років, але розкладка залишилася тією ж. Грошей, щоб запустити новинку у виробництво, у Шоулза не було, і він продав права на неї Філу Ремінгтону, відомому конструктору-зброяреві. Його інженери довели розробку до розуму і випустили на ринок уже під назвою «Remington No.1». 1 березня 1873 року фірма Remington and Sons почала виробництво першої друкарської машинки в Нью-Йорку.

У 1964 році був запатентований гімнастичний обруч - Hula-Hoop. Історія така: спочатку хула-хупи стали виготовляти майстри з іграшок Річард Кнерр і Артур Мерлін - засновники каліфорнійської компанії Wham-O. Не зовсім звичайна назва Wham-O означала звук, який видавала їхня перша іграшка рогатка. Ідею хула-хупа їм підказав заїжджий житель Австралії, який повідав, що в його країні на уроках фізкультури діти крутять бамбукові обручі навколо талії. Недовго думаючи, Артур і Річард розробили власну версію кільця і провели перші випробування у початковій школі Пасадени. Обруч був запатентований 23 червня 1964 року. До речі, ідея обруча була далеко не нова. Скам'янілі хула-хупи знаходили при розкопках в Єгипті, їх клали в могили сановників. А у Британському музеї знаходиться стародавня ваза, на якій зображений атлет, що крутить обруч.

У 1993 році був заснований Олімпійський музей у Лозанні з ініціативи голови МОК Хуана Антоніо Самаранча.

У 2004 році уряд Японії дозволив клонування людських ембріонів з дослідницькою метою.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 23 червня вшановує пам'ять священномученика Тимофія. У цей день було прийнято звертати увагу на різні знамення. Вважалося, що навіть дрібниці набувають пророчий сенс. У народі день назвали Тимофєєвим, а також День привидів.

Що сьогодні не можна робити

Не варто сумувати і злитися, скупитися. День краще провести в оточенні близьких. Ще день вважається несприятливим для вирішення фінансових питань.

Прикмети на 23 червня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- з ранку душно - до дощу;

- мокриця цвіте з самого ранку - до поганої погоди;

- туман по воді стелиться - до хорошого врожаю грибів;

- сонце, а голуби ховаються - до негоди.