Тенісистку Ястремську виправдали у вживанні допінгу

Українська тенісистка Даяна Ястремська висловилася про рішення Незалежного трибуналу ITF зняти з неї всі звинувачення в порушенні антидопінгових правил, повідомляє Кореспондент.

Тенісистка в Instagram опублікувала пост, в якому прокоментувала своє повернення в спорт.

"C радістю і полегшенням повідомляю вам, що з мене зняли всі звинувачення. Слухання моєї справи відбулося 21 травня, і я нарешті змогла надати всі докази Незалежному трибуналу. Про рішення я дізналася ще вчора. Трибунал визнав, що позитивна допінг-проба була викликана зовнішнім забрудненням, а не моєю провиною або недбалістю, внаслідок чого на мене не наклали ніяких санкцій. Тому я можу негайно відновити свою кар'єру".