В ООН назвали країни з катастрофічним рівнем голоду

В Ефіопії, Мадагаскарі, Південному Судані та Ємені настав гострий голод, що свідчить про збільшення масштабів цієї проблеми у світі, йдеться у звіті Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН, опублікованому у вівторок, 22 червня, повідомляє Кореспондент.

Відзначається, що в згаданих країнах голодують 584 тисячі осіб. При цьому ще 41 мільйон жителів планети у 43 державах (у порівнянні з 27 мільйонами у 2019 році) балансують "на межі голоду".

Як заявили в організації, причинами такого стану справ є локальні конфлікти, зміни клімату, а також такі економічні процеси, як криза, знецінення валюти, різке зростання цін на основні харчі.

Як приклад в ООН згадали Ліван, Нігерію, Судан, Венесуелу і Зімбабве, де інфляція особливо погіршила становище населення.

В організації нагадали, що в поточному році ВПП проводить свою найбільшу операцію підтримки, яка охоплює 139 мільйонів осіб, у зв'язку із чим програма має гостру потребу у фінансуванні.