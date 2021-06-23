Уряд штовхає вгору ціни на бензин. Що буде далі

Минулого тижня ціни на бензин і дизпальне пішли вгору, як і передбачали наші експерти. Причина – уряд опублікував нові граничні роздрібні ціни, які виявилися вищими за ті, що були на початок червня. Чим трейдери одразу скористалися: ціни на стелах виросли на 20-40 коп./л, повідомляє Сьогодні.

А ось автогаз, ціна якого під регулювання не підпадає, дешевшає другий тиждень поспіль.

Про те, що буде з цінами цього тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

Що змінилося за тиждень

Після того, як Кабмін встановив граничні ціни на бензин і ДП на другу декаду червня, які виявилися вищими попередніх на 90 коп/л на бензин і на 1,18 грн/л на ДП, ринок не відразу, але відреагував – ціни пішли вгору. Граничні ціни на третю декаду станом на 22 червня опубліковані не були. Поки з урахуванням максимальної націнки в 5 і 7 грн/л, гранична роздрібна ціна мережах не повинна перевищувати 30,82 грн/л на звичайний бензин і 29,09 грн/л – на ДП.

За минулі вісім днів бензин А-92 в середньому подорожчав на 17 коп./л, А-95 – на 34 коп./л, ДП – на 38 коп./л. Найбільше зростання цін зафіксоване в Луганській області: бензин А-92 – на 41 коп./л (до 29,84 грн/л), А-95 на 85 коп./л (до 31,05 грн/л), ДП – на 92 коп./л (до 29,05 грн/л). Це максимальні ціни в Україні.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 коштує 27,29 грн/л (+6 коп.), А-95 – 28,25 грн/л (+8 коп.), на ДП – в Миколаївській – 26,99 грн/л. В інших областях зростання цін на бензин і ДП склав від 5 до 52 коп./л, в більшості з них – на 25-30 коп./л.

Автогаз подешевшав у 18 областях і в Києві на 5-33 коп./л, в шести областях ціни не змінилися. Найбільше здешевлення (33 коп./л) – у Києві.

Найдорожчий автогаз також на Луганщині (16,10 грн/л, -7 коп), найдешевший – на Чернігівщині – 15,19 грн/л (ціна не змінилася).

Розкид цін збільшився за бензини і ДП і зменшився по автогазу. За А-92 розкид становить 9,3% (2,55 грн/л), було 8,1%, за А-95 – 9,9% (2,80 грн/л), було 8,5%, за дизель – 10,1% (2,06 грн/л), було 8,1%, за автогаз – 6% (0,91 грн/л), було 6,5%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіку.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 28,37 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 29,32 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 27,72 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 15,57 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що змін на ринку бензину і дизеля не відбулося, пального поки достатньо. А ціни пішли вгору перш за все тому, що трейдери орієнтуються на індикативні ціни Кабміну.

Геннадій Рябцев зазначив: котирування на нафту у світі зростають на очікуваннях підвищення попиту у зв'язку зі спадом епідемії коронавірусу. Це відбивається на котируваннях нафтопродуктів за кордоном, до яких прив'язані тепер граничні ціни на українському ринку. Ще один фактор – інформація про те, що РФ припиняє поставки нафти на Мозирський завод. Мозирю нафта наразі не потрібна, адже він на ремонті. Але новина може бути використана трейдерами як привід, щоб виправдати зростання цін на заправках.

"Зарубіжні спекуляції з котируваннями по нафті потягнули за собою зростання оптових цін на бензин, – говорить Геннадій Рябцев. – Мозирський НПЗ у травні встав на ремонт, який затягнеться ще приблизно на місяць, то в інших продавців доводиться купувати дорожче, ніж у білорусів. Зарубіжний опт активно реагує на нафту, за останні 10 днів зростання цін в опті виросло на 2%".

За словами Рябцева, "регулювання" звелося до переписування світових котирувань. При цьому вже не згадують про те, що трейдери повинні повідомляти про підвищення цін на паливо більш ніж на 1% (27-30 коп./л) за три тижні.

Сергій Куюн іронізує, що "всі прогнози тепер на сайті Кабміну". На його думку, фактично тепер не ринок, встановлює ціни, а уряд, публікуючи тричі на місяць інформацію, якою може бути гранична вартість пального.

"Ціни на сиру нафту стабілізувалися після того, як нафта марки Brent піднялася вище 75 дол./барель вперше з квітня 2019 року. Ціни були підтримані сильним прогнозом попиту і початком переговорів ОПЕК+ по збільшенню видобутку нафти. Нині котирування зростають, і це штовхає ціни на пальне вгору" , – резюмував експерт.

З газом ситуація інша. Артем Куюн зазначив, що український автогаз продовжує дешевшати в опті. Якщо тиждень тому мінімальна ціна була 22 200 грн/т, то зараз пропонують навіть по 20 500 грн/т.

У перерахунку на літр виходить 11,30 грн без урахування витрат на доставку та інших операційних витрат. Тобто чистий прибуток продавця – до 3 грн/л, вдвічі більше, ніж зазвичай. Тому цінам є куди знижуватися.

Що може змінитися за тиждень

Експерти дали різні прогнози.

Сергій Куюн говорить, що ціни на пальне в Україні будуть змінюватися разом зі світовим ринком, бо Кабмін розраховує ціни, виходячи зі світових котирувань.

Геннадій Рябцев був конкретнішим.

"Опт уже подорожчав, тому розрахункові ціни Кабміну знову виявляться вищими за нинішні. Це відкриє подальший шлях до підвищення цін у роздробі, – говорить Геннадій Рябцев. – Днями з'являться свіжі дані від уряду. Вже до кінця тижня ми побачимо зростання цін по бензину на 20 коп./л і більше".

Артем Куюн прогнозує, що роздрібні ціни на газ за тиждень ще знизяться на 10-20 коп./л, бо в опті вони вже впали набагато більше. Якщо в опті було -6%, то роздріб повинен подешевшати хоча б на -3% або близько 50 коп./л. Поки маємо за два тижні не більше 20 коп./л.