Капіталізація Microsoft вперше перевищила $2 трильйони

Ринкова капіталізація Microsoft вперше перевищила $2 трлн. Корпорація стала другою в США після Apple, яка досягла цього показника, повідомляє УНІАН.

Microsoft вдалося подолати позначку в $2 трлн в ході торгів 22 червня - акції компанії виросли на 1,2%. Однак на момент завершення торгів вартість паперів знизилася до $265,51 - для закріплення результату не вистачило кілька центів.

Після торгів Apple є єдиною компанією з капіталізацією вище $2 трлн.

NASDAQ оновив історичний максимум, індекс досяг 14269,77 пункту. 22 червня значно зросли акції технологічних компаній: Facebook (2,15%), Twitter (3,05%), Apple (1,07%). Вартість акцій Microsoft за підсумками торгів збільшилася на 1,1%.

Капіталізація Apple перевищує $2,2 трлн. Корпорація подолала позначку в $2 трлн в серпні 2020 року. У вересні 2020 року такого ж рівня капіталізації досягла Saudi Aramco, але зараз вона знаходиться нижче $1,9 трлн.