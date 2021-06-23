Зливи змили в море нелегальні звалища окупованої Ялти
У море змило нелегальні звалища, на яких 7 років окупації накопичувався будівельне сміття та побутові відходи, повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це пише у Фейсбуці колишній в. о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.
"Так виглядає зараз бухта в Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних звалищах Криму скупчився будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило в море", - написав він.
Фірсов нагадав про інших екологічних НП, що трапилися на півострові під час окупації - аварію на заводі "Кримський титан", забудову заповідного Фороської парку.
"За час окупації в Криму пересохло 7 основних річок і два водосховища. Так само і на Донбасі, де окупаційні адміністрації перестали викачувати воду з шахт, в результаті чого підземні води затоплюють всі підземні пустоти, руйнуючи і забруднюючи ґрунти. Спостерігаючи за всім цим, переконуєшся, що все, до чого торкається Росія, перетворюється в руїни", - підсумував Фірсов.