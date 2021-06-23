У Ялті зливами змило в море нелегальні звалища окупантів

У море змило нелегальні звалища, на яких 7 років окупації накопичувався будівельне сміття та побутові відходи, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це пише у Фейсбуці колишній в. о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.

"Так виглядає зараз бухта в Ялті. Це справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних звалищах Криму скупчився будівельне сміття та побутові відходи. Днями через потужні зливи звалища просто змило в море" , - написав він.

Фірсов нагадав про інших екологічних НП, що трапилися на півострові під час окупації - аварію на заводі "Кримський титан", забудову заповідного Фороської парку.