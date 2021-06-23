Курила в салоні і матюкалася: одеситку силою витягли з тролейбуса

Жінка закурила прямо в салоні та відмовлялася на вимогу кондуктора та інших пасажирів загасити сигарету, повідомляє Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в Одесі, відео того, що сталося оприлюднено в соцмережах. Жінка в обтислій червоній сукні та панчохах в крупну сітку курила, розслаблено розвалившись на сидінні.

На зауваження пасажирів відповідала матом. Незабаром в салон зайшли двоє поліцейських. Дама викинула недопалок через двері та запропонувала спробувати довести, що вона взагалі курила. Правоохоронці вивели одеситку під акомпанемент її лайки.